Написать продающий текст

Ищу людей в команду, способных писать продающие тексты. Работа по ТЗ с использованием ключей. Нужно лаконично вписать ключи в текст "О нас" и в Описание товаров. Оплата от 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Работа на сайт по продаже Услуг катания на воде. Также подходит опыт написания текстов для бизнес блогов и аккаунтов инстаграм

Для отклика убедитсь:

Вы можете выдавать 5000 знаков в сутки

К отклику прикреплено портфолио или сказано, что таковое имеется в профиле (Минимум - одна работа)

Жду заявок!