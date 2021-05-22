Написать продающий текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт5 заявок984 просмотра

Ищу людей в команду, способных писать продающие тексты. Работа по ТЗ с использованием ключей. Нужно лаконично вписать ключи в текст "О нас" и в Описание товаров. Оплата от 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Работа на сайт по продаже Услуг катания на воде. Также подходит опыт написания текстов для бизнес блогов и аккаунтов инстаграм

Для отклика убедитсь:

  • Вы можете выдавать 5000 знаков в сутки
  • К отклику прикреплено портфолио или сказано, что таковое имеется в профиле (Минимум - одна работа)
Жду заявок!
4 года назад
mStohar
Стохар 
27 лет
4 года в сервисе
Был
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