Написать мини отзыв на страницу компании Украина

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт42 заявки1062 просмотра

Нужно написать отзыв на страницу компании

Компания занимается бытовой техникой 

отзыв от 5 до 10 предложений

позитивный отзыв 

писать о самой компании

оплата сразу в день размещения

4 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Элин
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
София
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Армен
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Акбота
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Марина
 
63 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 отзывов
4 года назад
Кристина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Марина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
4 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мар
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тарас
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Катерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Слава
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алина
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
Женя
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виталия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
51 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Руслан
 
43 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Игорь
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кристина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад