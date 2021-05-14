Написать мини отзыв на страницу компании Украина

добрый вечер,нужно уникальное описание для карточки товара в Wildberris.Нужно грамотно,локанично ,без воды.Только самые основные примущества.Плюс зашить в текст оснвоные фразы по вордстату яндекса.Товар пояс для похудения https://de.aliexpress.com/i/4000927315167.html .Сможете сделать? и сколько будет стоить?
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