Тексты для таргетированной рекламы

Нужно написать продающие тексты по шагам в таргетированной кампании по рекламе Ресторана. Не копирайтинг с подсчётом символов в посте, а именно чтобы цель текста соответствовала определённому типу воронки. Количество символов и цена за них мне ничего не говорит и это не показатель, после таких сообщений сразу понятно что вы тексты для таргета не писали.

Жду предложений сколько будет у вас стоить 1 пост. И если воронка из 5 шагов сколько будет стоить текст для воронки таргета из 5 шагов. Также жду кейсы по таргету.