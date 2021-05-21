Сделайте шаблон КП в word

Сделайте пожалуйста КП в word файле,

мы занимаемся разработкой сайтов, я понятия не имею что писать в КП но клиенты часто спрашивают КП что именно мы будем делать и цену и сроки, сделайте мне 1 шаблон универсальный чтобы я под каждого клиента мог подстроить это КП 1-2 листа хватит