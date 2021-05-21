Сделайте шаблон КП в word

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Закрыт1 заявка340 просмотров

Сделайте пожалуйста КП в word файле,

мы занимаемся разработкой сайтов, я понятия не имею что писать в КП но клиенты часто спрашивают КП что именно мы будем делать и цену и сроки, сделайте мне 1 шаблон универсальный чтобы я под каждого клиента мог подстроить это КП 1-2 листа хватит

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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