Ищу людей в команду, способных писать продающие тексты. Работа по ТЗ с использованием ключей. Нужно лаконично вписать ключи в текст "О нас" и в Описание товаров. Оплата от 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. ...
Сделайте шаблон КП в word
Сделайте пожалуйста КП в word файле,
мы занимаемся разработкой сайтов, я понятия не имею что писать в КП но клиенты часто спрашивают КП что именно мы будем делать и цену и сроки, сделайте мне 1 шаблон универсальный чтобы я под каждого клиента мог подстроить это КП 1-2 листа хватит
Заявки фрилансеров
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