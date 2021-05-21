Нужно наполнение лендинговой страницы текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт5 заявок528 просмотров

Здравствуйте, у нас есть основной сайт, но сейчас мы создаем лендинговую страницу для одного проекта, поэтому нужен качественный текст для нее. Суть лендинга- мотивация людей заполнять заявки на посещение шоурума.

Язык- украинский.

Сроки- до среды. 

Есть подробное ТЗ и структура.

Пишите, отвечу каждому)

4 года назад
vladlenakolesnik
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