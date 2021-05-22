Нужны рекламные тексты для объявлений, приложения знакомства:

- названия рекламных объявлений (до 30 символов с пробелами)

- описания рекламных объявлений (до 90 символов с пробелами)

нужно 20 названий и 20 описаний

примеры:

-----

Знакомства 30+

Регистрируйтесь в сервисе знакомств

-----

Найдите себе жену 30+

Здесь много анкет, выбирайте на любой вкус 30+

-----

Интересные девушки для вас 30+

Познакомьтесь с девушкой здесь

....

нельзя использовать:

- прилагательные: лучший, самый, самая ..., нельзя выделять как "самый",

- описания сексуального характера

- никакой пошлости вроде: она тебе точно даст, телки ...

- запрещена дезинформация: богатая, знаменитая ...

- использовать бренды, личности знаменитых людей

- запрещен кликбейт фразы: а вы знаете? ... знайте ли вы что ..., посмотри что будет если ...

- говорить однозначно, что это единственный вариант: это ваша судьба, нужно: возможно это ваша судьба

требования:

- обращение, если таковое есть, только на "вы"

- обязательно употреблять в названии или описание призыв к действию: регистрируйтесь, найдите, посмотрите ... все, что сможете придумать, используйте подобные приемы как в названии так и в описании если такое возможно. Нужно давать понять человеку, что ему предстоить оставить анкету или найти девушку.

- обязательно вписывайте гармонично 30+, так как сервис знакомств для тех кому 30+

- объявления должны быть уникальными, нельзя просто брать и менять синонимами, пример плохого исполнения:

Знакомства 30+

Регистрируйтесь в сервисе знакомств

-----

Знакомства 35+

Регистрируйтесь в приложении знакомств

пример хорошего исполнения:

Знакомства 30+

Регистрируйтесь в сервисе знакомств

-----

Найдите себе жену 30+

Здесь много анкет, выбирайте на любой вкус 30+