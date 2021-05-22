Ищу людей в команду, способных писать продающие тексты. Работа по ТЗ с использованием ключей. Нужно лаконично вписать ключи в текст "О нас" и в Описание товаров. Оплата от 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. ...
Нужны рекламные тексты для объявлений, приложения знакомства
Нужны рекламные тексты для объявлений, приложения знакомства:
- названия рекламных объявлений (до 30 символов с пробелами)
- описания рекламных объявлений (до 90 символов с пробелами)
нужно 20 названий и 20 описаний
примеры:
-----
Знакомства 30+
Регистрируйтесь в сервисе знакомств
-----
Найдите себе жену 30+
Здесь много анкет, выбирайте на любой вкус 30+
-----
Интересные девушки для вас 30+
Познакомьтесь с девушкой здесь
....
нельзя использовать:
- прилагательные: лучший, самый, самая ..., нельзя выделять как "самый",
- описания сексуального характера
- никакой пошлости вроде: она тебе точно даст, телки ...
- запрещена дезинформация: богатая, знаменитая ...
- использовать бренды, личности знаменитых людей
- запрещен кликбейт фразы: а вы знаете? ... знайте ли вы что ..., посмотри что будет если ...
- говорить однозначно, что это единственный вариант: это ваша судьба, нужно: возможно это ваша судьба
требования:
- обращение, если таковое есть, только на "вы"
- обязательно употреблять в названии или описание призыв к действию: регистрируйтесь, найдите, посмотрите ... все, что сможете придумать, используйте подобные приемы как в названии так и в описании если такое возможно. Нужно давать понять человеку, что ему предстоить оставить анкету или найти девушку.
- обязательно вписывайте гармонично 30+, так как сервис знакомств для тех кому 30+
- объявления должны быть уникальными, нельзя просто брать и менять синонимами, пример плохого исполнения:
Знакомства 30+
Регистрируйтесь в сервисе знакомств
-----
Знакомства 35+
Регистрируйтесь в приложении знакомств
пример хорошего исполнения:
Знакомства 30+
Регистрируйтесь в сервисе знакомств
-----
Найдите себе жену 30+
Здесь много анкет, выбирайте на любой вкус 30+
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Продающие тексты5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать продающие тексты по шагам в таргетированной кампании по рекламе Ресторана. Не копирайтинг с подсчётом символов в посте, а именно чтобы цель текста соответствовала определённому типу воронки. Количество символов и цена за них мне ...Продающие текстынет заявокЗакрыт4 года назад
нужно написать продающий таплинк для инстаграмаПродающие тексты4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1
Нужно написать отзыв на страницу компании Компания занимается бытовой техникой отзыв от 5 до 10 предложений позитивный отзыв писать о самой компании оплата сразу в день размещенияПродающие тексты42 заявкиЗакрыт4 года назад
добрый вечер,нужно уникальное описание для карточки товара в Wildberris.Нужно грамотно,локанично ,без воды.Только самые основные примущества.Плюс зашить в текст оснвоные фразы по вордстату яндекса.Товар пояс для похудения https://de.aliexpress.com/i/4000927315167.html .Сможете сделать? и сколько будет стоить?Продающие тексты16 заявокЗакрыт4 года назад
- $33
Необходимо проставлять ссылки (анкорные/без) по предоставленному списку - форумы русскоязычные, живые, с модерацией. Все ссылки должны быть размещены в тематических разделах площадок, выглядеть естественно/нативно. Каждая ссылка должна сопровождаться осмысленным и ...Продающие текстынет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать текста и сделать прототип, более подробно о задаче по ссылке = https://www.figma.com/file/A7eXp64yE3K9o0B89NOCYZ/%D0%A2%D0%97-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?node-id=0%3A1Продающие тексты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Всех приветствую! Нужен текст для презентации, которая будет рассылаться потенциальным клиентам и заинтересованным. Презентация которая продает и вовлекает клиента. Объем 3-5 слайдов+ Дизайнер есть, оформит ...Продающие тексты21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно написать продающий текст для соц сетей/Авито, пишу подробно, нужно написать продающий текст для ЦА жители поселков дачники и т.д. Наш товар это Перегной и Навоз, для теплиц парников и т.д естественное удобрение почвы, ...Продающие тексты23 заявкиЗакрыт4 года назад