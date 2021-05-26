Kulas65

Игорь Kulas65

 
60 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фрилансер

Образование высшее.

Инженер строитель.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
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Все ок
Спасибо. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
Castagna001
Елена 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов
$3
10 баллов
4 года назад
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Все снова отлично)
Спасибо за положительную оценку моей работы. Спасибо за предоставленную возможность быть полезным.
Ответный отзыв
Castagna001
Елена 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов
$3
10 баллов
4 года назад
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Отличное выполнение задания. Все требования и сроки соблюдены. Объем впечатляет) Спасибо.
Спасибо за оценку работы. Была четко постановлена задача. Произведена своевременная оплата. Было приятно поработать. Готов продолжать сотрудничество.
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