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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Спасибо. Приятно было поработать.
$3
10 баллов
4 года назад
Все снова отлично)
Ответный отзыв
Спасибо за положительную оценку моей работы. Спасибо за предоставленную возможность быть полезным.
$3
10 баллов
4 года назад
Отличное выполнение задания. Все требования и сроки соблюдены. Объем впечатляет) Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за оценку работы. Была четко постановлена задача. Произведена своевременная оплата. Было приятно поработать. Готов продолжать сотрудничество.