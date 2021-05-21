Ищу журналиста-международника для интервью

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
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Нужен действующий журналист-международник для интервью. Задам вам 8-10 вопросов, после отправлю материал на согласование.

4 года назад
AlexandraaaD
Александра 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров