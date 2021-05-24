Продающий текст для лендинг с прототирированием для дизайнера

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Закрыт4 заявки645 просмотров

Необходимо сделать главную страницу для сайта , реконструкция, есть семантика из 10 слов, есть более 20 миниэкранов в необходимой последовательности, нужно для медицинской клиники сделать с прототипированием где что стоит какой текст для дизайнера написать текст

Оплата сдельная, здесь и только здесь без предоплат

Форма связи предпочтительно телега, найдете в контактах профиля

Беру только тех кто имеет портфолио и не менее 10 отзывов

4 года назад
Ivanov1234
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