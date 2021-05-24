Проработать продающие текст для лендинга инфобизнеса (онлайн-школы)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт6 заявок523 просмотра

Необходимо помочь составить текст для главной странице, страница посвящена эксперту, необходимо презентовать его сильные стороны и получить расположение от посетителей. Нужен копирайтер с опытом в запуске инфо-продуктов, онлайн школ. Все подробности при личном общении.

4 года назад
seostrelcov
Юрий 
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