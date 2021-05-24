Написание цепочки писем для рассылки

Добрый день!

Нам нужно написать цепочку прогревочных писем для автоматической рассылки в Битрикс24 по клиентам, которые обратились в нашу компанию, но отказались подключаться. Это будет порядка 12 писем по 2 в неделю (вторник, четверг). Часть писем будет теплой - с полезной информацией об ip-телефонии, и несколько писем горячих - с предложением подключиться (со скидкой или акцией). Уточните, пожалуйста, есть ли у вас опыт написания писем в тематике - телефония и сможете ли взяться за эту работу, ваши условия и цены? Спасибо.