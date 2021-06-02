Написать текст для лендинга. Тема - курс по ровной осанке

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Закрыт11 заявок598 просмотров

Добрый день!

Нужно написать текст для лендинга. Тема - курс по ровной осанке.

В ответе прикрепите, пожалуйста, ваши тексты (лендинги), тематика может быть любой. 

И укажите стоимость за 1000 знаков.

4 года назад
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