Написать крутое КП для рекламного проекта мебельной тематики

Добрый день) работаем в сфере рекламы для мебельных фабрик/производств. Делаем электронные рассылки по собственной наработанной базе , с помощью которых находим клиентов для мебельных фабрик. Очень хотим, клёвое, современное цепляющее, простое и понятное КП ждём предложений) подробное тз, кто мы и как работает наша услуга скину