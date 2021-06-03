Добрый день! Нужно написать текст для лендинга. Тема - курс по ровной осанке. В ответе прикрепите, пожалуйста, ваши тексты (лендинги), тематика может быть любой. И укажите стоимость за 1000 знаков.
Написать крутое КП для рекламного проекта мебельной тематики
Добрый день) работаем в сфере рекламы для мебельных фабрик/производств. Делаем электронные рассылки по собственной наработанной базе , с помощью которых находим клиентов для мебельных фабрик. Очень хотим, клёвое, современное цепляющее, простое и понятное КП ждём предложений) подробное тз, кто мы и как работает наша услуга скину
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