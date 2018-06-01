Я не просто работаю для Вас - я живу Вашим проектом!

Если Вам нужен не просто исполнитель, а партнер, который наравне с Вами будет переживать за качество сайта, стремиться сделать его лучше и продуктивнее – я к Вашим услугам!

Знание основных принципов продаж и психологии покупателя в сочетании с творческим подходом позволяет мне создавать тексты, которые будут работать на эффективность вашего бизнеса.

Умею работать с большими объемами информации, что позволяет писать грамотные, интересные информационные статьи, пресс-релизы, статьи для оффлайн-изданий, SEO-тексты, новости и пр.

С интересом работаю над коммерческими предложениями и другими рекламными текстами.

Опыт работы на крупном производственном предприятии и знание технической тематики позволяет мне позиционировать себя как технического копирайтера. Выступала в качестве спикера на конференции фрирайтинг 2014 http://2014.free-writing.ru/#spikers по теме "Специфика технического копирайтинга".

Не работаю с медицинской тематикой.

Предпочитаю долгосрочное сотрудничество над крупными проектами, но вполне могу помочь и в реализации разовых задач.

В сотрудничестве ценю доверие и порядочность.

Образование – техническое (электросвязь) и экономическое (бух. учет и аудит).

Академия копирайтинга - https://drive.google.com/file/d/0B2OQ124sZGKEVms4S0l6bjUtUFk/view?usp=sharing

Некоторые из сайтов, с которыми у меня сложились отличные творческие отношения:

http://tess54.com/

http://xn--e1agiwr.xn--p1ai/ru/about-us

http://www.dimplast.ru/o-kompanii/informatsiya/pravila-transportirovki-polietilenovykh-gazovykh-trub

http://euroclimate.org/montazh-sistem-otopleniya

http://cable.ru/poleznoe/id-1504.php