Если Вам нужен не просто исполнитель, а партнер, который наравне с Вами будет переживать за качество сайта, стремиться сделать его лучше и продуктивнее – я к Вашим услугам!
Знание основных принципов продаж и психологии покупателя в сочетании с творческим подходом позволяет мне создавать тексты, которые будут работать на эффективность вашего бизнеса.
Умею работать с большими объемами информации, что позволяет писать грамотные, интересные информационные статьи, пресс-релизы, статьи для оффлайн-изданий, SEO-тексты, новости и пр.
С интересом работаю над коммерческими предложениями и другими рекламными текстами.
Опыт работы на крупном производственном предприятии и знание технической тематики позволяет мне позиционировать себя как технического копирайтера. Выступала в качестве спикера на конференции фрирайтинг 2014 http://2014.free-writing.ru/#spikers по теме "Специфика технического копирайтинга".
Не работаю с медицинской тематикой.
Предпочитаю долгосрочное сотрудничество над крупными проектами, но вполне могу помочь и в реализации разовых задач.
В сотрудничестве ценю доверие и порядочность.
Образование – техническое (электросвязь) и экономическое (бух. учет и аудит).
Академия копирайтинга - https://drive.google.com/file/d/0B2OQ124sZGKEVms4S0l6bjUtUFk/view?usp=sharing
Некоторые из сайтов, с которыми у меня сложились отличные творческие отношения:
http://xn--e1agiwr.xn--p1ai/ru/about-us
http://www.dimplast.ru/o-kompanii/informatsiya/pravila-transportirovki-polietilenovykh-gazovykh-trub
http://euroclimate.org/montazh-sistem-otopleniya
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