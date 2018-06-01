g_prit

Галина Прит g_prit

 
50 летУкраина/Новая Каховка
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Я не просто работаю для Вас - я живу Вашим проектом!

Если Вам нужен не просто исполнитель, а партнер, который наравне с Вами будет переживать за качество сайта, стремиться сделать его лучше и продуктивнее – я к Вашим услугам!

Знание основных принципов продаж и психологии покупателя в сочетании с творческим подходом позволяет мне создавать тексты, которые будут работать на эффективность вашего бизнеса. 

Умею работать с большими объемами информации, что позволяет писать грамотные, интересные информационные статьи, пресс-релизы, статьи для оффлайн-изданий, SEO-тексты, новости и пр.

С интересом работаю над коммерческими предложениями и другими рекламными текстами.

Опыт работы на крупном производственном предприятии и знание технической тематики позволяет мне позиционировать себя как технического копирайтера. Выступала в качестве спикера на конференции фрирайтинг 2014 http://2014.free-writing.ru/#spikers по теме "Специфика технического копирайтинга".

Не работаю с медицинской тематикой. 

Предпочитаю долгосрочное сотрудничество над крупными проектами, но вполне могу помочь и в реализации разовых задач.

В сотрудничестве ценю доверие и порядочность.

Образование – техническое (электросвязь) и экономическое (бух. учет и аудит). 

Академия копирайтинга - https://drive.google.com/file/d/0B2OQ124sZGKEVms4S0l6bjUtUFk/view?usp=sharing

Некоторые из сайтов, с которыми у меня сложились отличные творческие отношения:

http://tess54.com/

http://xn--e1agiwr.xn--p1ai/ru/about-us

http://www.dimplast.ru/o-kompanii/informatsiya/pravila-transportirovki-polietilenovykh-gazovykh-trub

http://euroclimate.org/montazh-sistem-otopleniya

http://cable.ru/poleznoe/id-1504.php

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Отзывы заказчиков
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Автор с опытов в бухгалтерии или юриспруденции
Хорошая работа
Геннадий доброжелательный, позитивный, коммуникативный. Задача поставлена четко, оплата своевременная. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
mirchasov
Антон 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Тексты для сайта
Сотрудничеством остались довольны!
Отличный заказчик, интересный заказ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
bladiks
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$160
9 баллов
5 лет назад
Тексты для патронажной службы
В целом нормально. Были ошибки в текстах.
В целом нормально. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Рерайтинг текста ленда
Всё хорошо. Спасибо за работу.
Отличный заказчик: четкая постановка задачи, оперативные ответы, быстрая оплата. Спасибо за интересное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
evgenkirichenko
Евгений 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$8
10 баллов
6 лет назад
Текст на главную - услуги семейного юриста
Спасибо за хорошую работу! Качество на уровне, сроки выдержаны! Рекомендую!
Четкая постановка задания и оперативные ответы на вопросы существенно упрощают работу копирайтера. Поэтому рекомендую Евгения как замечательного заказчика. Спасибо за сотрудничество и быструю оплату
Ответный отзыв
Копирайтинг
21 отзыв
$4/час
от $10от 1 дня
#174
Рерайтинг
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
#63
Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
#220