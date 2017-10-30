Добрый день! Нужно сделать описание к конструкторам. Уникальные должны быть, интересными. Не сухими... Их 5 штук: http://ugears-russia.ru/products/hurdy-gurdy/ http://ugears-russia.ru/products/treasure-box/ http://ugears-russia.ru/products/tram-line/ http://ugears-russia.ru/products/robot-factory/ http://ugears-russia.ru/products/rail-manipulator/
Текст на главную - услуги семейного юриста
Текст должен быть убедительным, авторитетным и продающим, и конечно же с ключами. Количество символов в районе 2500 знаков. Ключевые слова в прикрепленном файле.
Обязательно нужно раскрыть, почему при необходимости очень важно обратиться за квалифицированной юридической помощью.
В общем вы спецы не мне вас учить.))
При создании текста привязку ключей делайте к городу Полтава, ну естественно это должно быть к месту по смыслу, а не с каждой ключевой фразой.
Вам точно нужна будет дополнительная информация - предоставлю.
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