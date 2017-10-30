Текст на главную - услуги семейного юриста

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Завершен8 заявок245 просмотров

Текст должен быть убедительным, авторитетным и продающим, и конечно же с ключами. Количество символов в районе 2500 знаков. Ключевые слова в прикрепленном файле.

Обязательно нужно раскрыть, почему при необходимости очень важно обратиться за квалифицированной юридической помощью.

В общем вы спецы не мне вас учить.))

При создании текста привязку ключей делайте к городу Полтава, ну естественно это должно быть к месту по смыслу, а не с каждой ключевой фразой.

Вам точно нужна будет дополнительная информация - предоставлю.

8 лет назад
evgenkirichenko
Евгений 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

g_prit
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
3 дня
Спасибо за хорошую работу! Качество на уровне, сроки выдержаны! Рекомендую!
Четкая постановка задания и оперативные ответы на вопросы существенно упрощают работу копирайтера. Поэтому рекомендую Евгения как замечательного заказчика. Спасибо за сотрудничество и быструю оплату

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g_prit
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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