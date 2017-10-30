Текст на главную - услуги семейного юриста

Текст должен быть убедительным, авторитетным и продающим, и конечно же с ключами. Количество символов в районе 2500 знаков. Ключевые слова в прикрепленном файле.

Обязательно нужно раскрыть, почему при необходимости очень важно обратиться за квалифицированной юридической помощью.

В общем вы спецы не мне вас учить.))

При создании текста привязку ключей делайте к городу Полтава, ну естественно это должно быть к месту по смыслу, а не с каждой ключевой фразой.

Вам точно нужна будет дополнительная информация - предоставлю.