Описание товара

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок433 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать описание к конструкторам. Уникальные должны быть, интересными. Не сухими...

Их 5 штук:

http://ugears-russia.ru/products/hurdy-gurdy/

http://ugears-russia.ru/products/treasure-box/

http://ugears-russia.ru/products/tram-line/

http://ugears-russia.ru/products/robot-factory/

http://ugears-russia.ru/products/rail-manipulator/

8 лет назад
Brain-ltd
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$14
1 день
Описания к товарам понравились, читать интересно. То, что мне и нужно было) Будем сотрудничать!
Отличный заказчик! Чёткое тз и мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад