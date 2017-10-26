Текст о Ниагарском водопаде

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок213 просмотров

Срочный текст о Ниагарском водопаде

8 лет назад
loginia
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Текст про финики

    Нужен осмысленный читабельный текст Сначала пишем про полезные свойства и состав. А потом уже про происхождение и отличие каждого сорта: Аджва,  Анбар,  Cуккари,  Maджуль, Сагай, Сафави, Суфри, Тамари Жду исполнителя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайтинг статьи

    Нужен копирайтинг статьи на строительство деревянных домов, уникальность  от 85% (сайт текст.ру) . Текст должен быть понятным. Около 5000- 6000 знаков. Стоимость 50 руб - 1000 знаков

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт

    Требуется копирайт 1) Недвижимость 50 текстов 2) Техцентр вольво, фольцваген, ауди, шкода 100 текстов Статьи от 2000 до 5000 символов. Оплата 1000 символов - 40 wmr ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты по стоматологии (стоматологические инструменты)

    Необходимо написать тексты к категориям на инструмент стоматологический на следующие тематики: Хирургия    Апикальные элеваторы    Закрытый синуслифтинг    Иглодержатели    Иглодержатели Castroviejo    Кюреты хирургические    Лезвия ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание карточек товаров

    Здравствуйте, нужен копирайтер для описания карточек товаров (7шт), объем 1000 збп, описание 2х компаний объемом 1000 и 2000 збп. Описывать карточки товаров нужно в админке, cms Simpla, ключевые слова дам. Указывайте цены и ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад