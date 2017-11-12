Написать 125 тыс символов по ремонту дверей

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Завершен6 заявок196 просмотров

Необходимо написать  по тз тексты

всего 125 тыс символов

тематика -  ремонт дверей

8 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$125
7 дней
Материал соответствует требованиям. Спасибо
Довольна сотрудничеством с Вячеславом. Четко формулирует задачу, всегда отвечает на вопросы, вовремя проверяет и оплачивает. Мои благодарности и рекомендации!

Заявки фрилансеров

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад