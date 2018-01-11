Написание текстов на английском для медицинского сайта

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Завершен1 заявка132 просмотра

Написать несколько текстов на сайт, от описания препаратов и их сравнения до описания болезней. Предпочтение английскому США.

8 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$130
20 дней
Прекрасный исполнитель. Тематика - фармацевтика и медицина, копирайтинг на английском языке. Сотрудничаем, рекомендую.
Прекрасный заказчик! Рада сотрудничеству с Вами!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад