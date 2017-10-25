Копирайтер описание велосипедов

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Закрыт9 заявок250 просмотров

Нужен копирайтер для описания товаров в интернет магазине велосипедов.

Количество товаров 100 шт.

Есть шаблон текста по которому нужно будет писать.

Требования к тексту:

  • Количество символов – от 1500 до 2000
  • Уникальность текста по отношению к другим сайтам не менее 95% Адвего Плагинатус (глубокая проверка). Скачать можно здесь http://advego.ru/plagiatus/top/
  • Низкое содержание словесного мусора по  https://glvrd.ru (по шкале не менее 7,5).
  • Отсутствие грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических ошибок
  • Предложения должны быть логически связаны между собой.
  • Стилистика должна соответствовать странице, для которой предназначен текст.
  • Не допускается написание текста от первого лица
  • Не используем местоимения «вы», «ты», «нас», «нашем»
  • Сдержанное использование предлогов.
  • Умеренное содержание ключевых запросов.
Тестовые тексты оплачиваются поштучно, при постоянном сотрудничестве оплата 1 раз в неделю.

Стоимость текстов фиксированная 60 грн. / 125 руб. за один текст.

Большой плюс кандидатам которые являются велосипедистами и разбираются в данной тематике.

8 лет назад
meroPush
Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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