Необходимо написать отзывы о транспортной компании. Для этого создать три почтовых ящика, что-нибудь вроде [email protected], [email protected], [email protected]. Со всех почтовых ящиков должна быть безусловная переадресация на один. Сообщить логин и пароль от него. Все три ...
Копирайтер описание велосипедов
Нужен копирайтер для описания товаров в интернет магазине велосипедов.
Количество товаров 100 шт.
Есть шаблон текста по которому нужно будет писать.
Требования к тексту:
- Количество символов – от 1500 до 2000
- Уникальность текста по отношению к другим сайтам не менее 95% Адвего Плагинатус (глубокая проверка). Скачать можно здесь http://advego.ru/plagiatus/top/
- Низкое содержание словесного мусора по https://glvrd.ru (по шкале не менее 7,5).
- Отсутствие грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических ошибок
- Предложения должны быть логически связаны между собой.
- Стилистика должна соответствовать странице, для которой предназначен текст.
- Не допускается написание текста от первого лица
- Не используем местоимения «вы», «ты», «нас», «нашем»
- Сдержанное использование предлогов.
- Умеренное содержание ключевых запросов.
Стоимость текстов фиксированная 60 грн. / 125 руб. за один текст.
Большой плюс кандидатам которые являются велосипедистами и разбираются в данной тематике.
Заявки фрилансеров
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