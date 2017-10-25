СРОЧНО нужна статья!

Нужна хорошая статья для сайта.

Сайт занимается привлечением клиентов для доставки товаров из allegro.pl

Сейчас необходимо написать 1 статью:

1) Покупка за границей с доставкой.

Стиль написания статьи должен гармонично вливаться в те статьи которые уже имеются!!!

Статья должна быть интересная для читателя, иметь списки, выноски и тд.

Вот пример статьи с сайта https://e-pokupki.pl/ru/blog/serwis/poczemu_i_kak_pokupat_w_evrope.html

Начнем с того, что вы можете написать нам первую статью, если нам она подойдет - мы рассчитаемся и будем сотрудничать!

У нас много работы для Вас!