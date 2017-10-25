Копирайтер для написания 30+ статей для нового сайта по недвижке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок159 просмотров

Необходимо написать 30+ статей на тему малоэтажной недвижимости и строительства для нового сайта.  Сайты нужны как для SEO, так и для людей. Стоимость договорная, для рассмотрения заявки - обязательно маленькое тестовое задание.

Тестовое задание: Написать текст на тему "В КАКОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ Я БЫ ХОТЕЛ ЖИТЬ" на кол-во знаков, которое вы сами считаете необходимым. При написании необходимо учитывать семантику.

Написание статей
8 лет назад
RuslanZD
Руслан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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