Необходимо написать отзывы о транспортной компании. Для этого создать три почтовых ящика, что-нибудь вроде [email protected], [email protected], [email protected]. Со всех почтовых ящиков должна быть безусловная переадресация на один. Сообщить логин и пароль от него. Все три ...
Копирайтер для написания 30+ статей для нового сайта по недвижке
Необходимо написать 30+ статей на тему малоэтажной недвижимости и строительства для нового сайта. Сайты нужны как для SEO, так и для людей. Стоимость договорная, для рассмотрения заявки - обязательно маленькое тестовое задание.
Тестовое задание: Написать текст на тему "В КАКОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ Я БЫ ХОТЕЛ ЖИТЬ" на кол-во знаков, которое вы сами считаете необходимым. При написании необходимо учитывать семантику.
Заявки фрилансеров
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