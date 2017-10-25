Описать жилые комплексы Санкт-Петербурга по запросу.

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Закрыт6 заявок136 просмотров

Написать seo-тексты для продвижения на сайт. Тема: Почему этот район хорош для проживания, почему там строят элитные объекты и объекты бизнес-класса, история района, архитектура, недвижимость.Текст до 2500 тыс знаков.

8 лет назад
zaqqq
Вера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров