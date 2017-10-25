Нужны небольшие описания онлайн-сервисов на 1000 знаков: обменники, хостинги, сео-сервисы, сервисы для фрилансеров, и прочее. Работы предостаточно, скину задания для тех, кто в теме, а по результатам будем решать, продолжать ли сотрудничество. Не рерайт, нужна актуальная ...
Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья, фитнес и диеты
Требования к статье:
- по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал
- статья для читателя, должна быть интересной или полезной
- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)
- размер статьи 3000 символов без пробелов
- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов)
- подобрана картинка, большого размера и ссылка на нее
- возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео)
Структура статьи:
1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи)
2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок - основная мысль
3 )картинка или достаточно ссылки на нее
4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки)
Заявки фрилансеров
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