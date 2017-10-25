Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья, фитнес и диеты

Требования к статье:

- по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал

- статья для читателя, должна быть интересной или полезной

- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)

- размер статьи 3000 символов без пробелов

- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов)

- подобрана картинка, большого размера и ссылка на нее

- возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео)

Структура статьи:

1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи)

2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок - основная мысль

3 )картинка или достаточно ссылки на нее

4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки)