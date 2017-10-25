Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья, фитнес и диеты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок129 просмотров

Требования к статье:  

- по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал 

- статья для читателя, должна быть интересной или полезной 

- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)  

- размер статьи 3000 символов без пробелов  

- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов)  

- подобрана картинка, большого размера и ссылка на нее  

- возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео) 

Структура статьи: 

1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи) 

2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок - основная мысль 

3 )картинка или достаточно ссылки на нее 

4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки) 

8 лет назад
SamayaI
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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