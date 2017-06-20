SamayaI

Наталья SamayaI

 
41 годЯпония/Токио
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ревью на английском языке -10 штук

    $50

    Нужно написать первую часть ревью хостинг компании (общий обзор)  Объем – 2-3 абзаца текста (500-700 символов) общей информации о компании (что за она, какие хостинг услуги предлагает,  дата создания, где базируется - какая страна, насколько крутая ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья на английском языке

    $10

    Требования к статье:    - пишите 1 статью по теме –  Music Therapy Is the Alternative Cancer Treatment - уровень английского языка как минимум такой же как в последних статьях на сайте  - по ключевой фразе(слову) или по ссылке ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить работу плагина - Advanced Ads (WP)

    На сайте  (сайт на wordpress) стоит плагин Advanced Ads, который подключается рекламу Google AdWords.  Как работает плагин - понятно, но вот на сайте он как-то не работает.  На сайте в постах размещена реклама:  - в версии desktop ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг статьи на английском языке

    $10

    Нужно сделать рерайт статьи - [url=https://www.investopedia.com/news/new-payday-loan-regs-pros-and-cons/]https://www.investopedia.com/news/new-payday-loan-regs-pros-and-cons/[/url]  + добавить материал по теме.  Статья будет размещаться тут -  [url=http://www.immediatepaydayloan.com/blog]http://www.immediatepaydayloan.com/blog [/url]Стоимость указана за всю статью!Требования к статье:- уникальность 100% по [url=http://text.ru/]text.ru[/url]  и [url=https://copyscape.com/]copyscape.com[/url] (здесь платно, проверяю сама)- отличный английский- наличие подпунктов в статье - наличие ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна 1 статья на английском языке

    $10

    Нужно написать статью для сайта [url=https://www.ustarcash.com/news/] [/url] Стоимость окончательная!  План для статьи:  [url=http://www.dispatch.com/news/20180316/catholic-group-offers-alternative-to-payday-lenders]http://www.dispatch.com/news/20180316/catholic-group-offers-alternative-to-payday-lenders[/url] нужно пережать общий смысл - что есть вот такая альтернатива пейдеям - от католической церкви -где это -какие условия -кому выгодно -почему это лучше, чем пейдеи -какое у альтернативы будущее Нейтральный стиль изложения, без ...

    Статьи для сайта
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить блок рекламы в мобильной версии

    В мобильной версии верхний блок рекламы выглядит вот так - https://www.dropbox.com/s/mrcxc91phetppkd/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202018-03-06%2016.14.57.png?dl=0 или так   https://www.dropbox.com/s/xxa8ea5n73278ue/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202018-03-06%2016.07.40.png?dl=0 Нужно внести опцию, которая позволит самостоятельно выбирать размер блока рекламы - прямоугольная или квадратная.   Убрать верхний отступ перед рекламой и наполовину уменьшить блок после рекламы.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 1 статью по теме фитнес или здоровье

    $10

    Требования к статье:   - пишите 1 статью   - уровень английского языка как минимум такой же как в последних статьях на сайте - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - статья для читателя, ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать ревью на компанию

    $5

    Нужно написать первую часть ревью хостинг компании (общий обзор) Объем – 2-3 абзаца текста (500-700 символов) общей информации о компании (что за она, какие хостинг услуги предлагает,  дата создания, где базируется - какая страна, насколько крутая ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать данные из google maps

    Есть база из 6000 офисов компаний.  Эту базу  нужно пополнить рейтингами и отзывами на каждый офис из google maps (потом и из yelp, yellowpages.com )

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку+ дизайн на сайте (wordpress)

    Есть сайт на вордпресс, собранный из шаблона Porto.  Необходимо внести правки на следующих 7 страницах. правки по верстке, дорисовать и внедрить некоторые элементы, которых нет в шаблоне, "пригладить" дизайн:  Например, вот 2 страницы:  http://clip2net.com/s/3PGGN22 страница штата http://clip2net.com/s/3PGH47o страница закона штата http://clip2net.com/s/3PTUmhf ...

    WordPressПравки в верстке
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 1 статью на нем языке по теме нем. кредиты

    Требования:        - статьи на немецком языке и про немецкие кредиты  - работать постоянно, писать 1 статью в неделю . Сначала пишете тестовую статью, она почти всегда оплачивается.  Если подходите продолжаем сотрудничать, если нет – останавливаемся ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести правки. Сайт на wordpress

    Добавить в админке  возможность забирать комментарий из под реплая и выносить его на первый уровень как комментарий.     Например, в посте с комментариями  [url=http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html]http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html[/url]   вот этот реплай сделать комментарием   [url=http://clip2net.com/s/3Pa8Oip]clip2net.com/s/3Pa8Oip[/url]   [url=http://clip2net.com/s/3Pa91lk]clip2net.com/s/3Pa91lk[/url]  Комментарии реализованы вот таким образом – [url=http://clip2net.com/s/3Pa9bUZ]clip2net.com/s/3Pa9bUZ[/url]

    WordPressСайт на WordPressHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать логотип+ картинка+калькулятор

    Для сайта  http://clip2net.com/s/3PbcIrG:  1. нарисовать логотип 2. подобрать  картинку - бэкграунд 3. перерисовать в цветах сайта  форму - калькулятор  -  http://clip2net.com/s/3P9Uqeh, которая будет гармонично смотреться и с логотипом и с фоновой картинкой !!!Присылайте сразу ссылки на работы!!! !!!Указывайте полную стоимость!!! !!! ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья-фитнес

    $10

    Требования:    - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал   - статья для читателя, должна быть интересной или полезной   - 100% уникальность (проверяю [url=http://copyscape.com/]copyscape.com[/url] и [url=http://text.ru/]text.ru[/url])    - размер статьи 3000 символов без пробелов    - должны ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 1 статью по теме здоровья на английском языке

    $10

    Требования к статье:   -по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал  - http://www.npr.org/sections/health-shots/2017/06/20/533505211/study-finds-yoga-can-help-back-pain-but-keep-it-gentle-with-these-poses - статья для читателя, должна быть интересной или полезной  - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)   - размер статьи 3000 символов без пробелов   - должны быть 1-3 ссылки на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать js-форму

    Нужно сделать js-форму - http://clip2net.com/s/3OVkUhJ , чтобы работала как тут - prestamoney.com Эта форма должна быть полностью на js ( jquery + желательно его нативные слайдеры ) без всяких php. Только нужно будет изменить положение элементов: допустим 2 скрола и ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья, фитнес и диеты

    Требования к статье:   - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал  - статья для читателя, должна быть интересной или полезной  - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)   - размер статьи 3000 символов без пробелов   - должны ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
jekaber
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Рерайтинг статьи на английском языке
спасибо было приятно сотрудничать!заказчик надежный!
Работа выполнена в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
typict
Егор 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт на WP с полным переносом
Сотрудничество прошло успешно
Быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
kagan25
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Внести правки. Сайт на wordpress
Отличный заказчик, хорошо поработали.
Быстро и качественно выполнил тз. Посоветовал парочку полезных плагинов.
Ответный отзыв
brainpower
Вера 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Написать 1 статью по теме здоровья на английском языке
Плодотворное и успешное сотрудничество. Понятная и адекватная постановка задачи, оплата своевременная. Буду сотрудничать дальше.
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
nastyachigireva
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Статья на английском по теме диеты и здоровья
Отличный заказчик! Оплата вовремя. О сроках всегда можно договориться. Чёткие формулировка задачи и описание требований. Приятно работать! Рекомендую!
Отличная работа. Быстро и качественно.
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