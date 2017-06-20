Нужно написать статью для сайта [url=https://www.ustarcash.com/news/] [/url] Стоимость окончательная! План для статьи: [url=http://www.dispatch.com/news/20180316/catholic-group-offers-alternative-to-payday-lenders]http://www.dispatch.com/news/20180316/catholic-group-offers-alternative-to-payday-lenders[/url] нужно пережать общий смысл - что есть вот такая альтернатива пейдеям - от католической церкви -где это -какие условия -кому выгодно -почему это лучше, чем пейдеи -какое у альтернативы будущее Нейтральный стиль изложения, без ...