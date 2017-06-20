Нужно написать первую часть ревью хостинг компании (общий обзор) Объем – 2-3 абзаца текста (500-700 символов) общей информации о компании (что за она, какие хостинг услуги предлагает, дата создания, где базируется - какая страна, насколько крутая ...
- $50Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Требования к статье: - пишите 1 статью по теме – Music Therapy Is the Alternative Cancer Treatment - уровень английского языка как минимум такой же как в последних статьях на сайте - по ключевой фразе(слову) или по ссылке ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте (сайт на wordpress) стоит плагин Advanced Ads, который подключается рекламу Google AdWords. Как работает плагин - понятно, но вот на сайте он как-то не работает. На сайте в постах размещена реклама: - в версии desktop ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно сделать рерайт статьи - [url=https://www.investopedia.com/news/new-payday-loan-regs-pros-and-cons/]https://www.investopedia.com/news/new-payday-loan-regs-pros-and-cons/[/url] + добавить материал по теме. Статья будет размещаться тут - [url=http://www.immediatepaydayloan.com/blog]http://www.immediatepaydayloan.com/blog [/url]Стоимость указана за всю статью!Требования к статье:- уникальность 100% по [url=http://text.ru/]text.ru[/url] и [url=https://copyscape.com/]copyscape.com[/url] (здесь платно, проверяю сама)- отличный английский- наличие подпунктов в статье - наличие ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужно написать статью для сайта [url=https://www.ustarcash.com/news/] [/url] Стоимость окончательная! План для статьи: [url=http://www.dispatch.com/news/20180316/catholic-group-offers-alternative-to-payday-lenders]http://www.dispatch.com/news/20180316/catholic-group-offers-alternative-to-payday-lenders[/url] нужно пережать общий смысл - что есть вот такая альтернатива пейдеям - от католической церкви -где это -какие условия -кому выгодно -почему это лучше, чем пейдеи -какое у альтернативы будущее Нейтральный стиль изложения, без ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
В мобильной версии верхний блок рекламы выглядит вот так - https://www.dropbox.com/s/mrcxc91phetppkd/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202018-03-06%2016.14.57.png?dl=0 или так https://www.dropbox.com/s/xxa8ea5n73278ue/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202018-03-06%2016.07.40.png?dl=0 Нужно внести опцию, которая позволит самостоятельно выбирать размер блока рекламы - прямоугольная или квадратная. Убрать верхний отступ перед рекламой и наполовину уменьшить блок после рекламы.HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
После обновления wp стали проблемно (очень медленно или с ошибкой 404) загружаться картинки в новые посты.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Требования к статье: - пишите 1 статью - уровень английского языка как минимум такой же как в последних статьях на сайте - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - статья для читателя, ...Закрыт6 лет назад
- $5
Нужно написать первую часть ревью хостинг компании (общий обзор) Объем – 2-3 абзаца текста (500-700 символов) общей информации о компании (что за она, какие хостинг услуги предлагает, дата создания, где базируется - какая страна, насколько крутая ...Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть база из 6000 офисов компаний. Эту базу нужно пополнить рейтингами и отзывами на каждый офис из google maps (потом и из yelp, yellowpages.com )Базы данных5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт – 200cashnow.com Создать адаптивный сайт на WP с переносом с прежнего сайта дизайна, контента и сохранением всех урлов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт на вордпресс, собранный из шаблона Porto. Необходимо внести правки на следующих 7 страницах. правки по верстке, дорисовать и внедрить некоторые элементы, которых нет в шаблоне, "пригладить" дизайн: Например, вот 2 страницы: http://clip2net.com/s/3PGGN22 страница штата http://clip2net.com/s/3PGH47o страница закона штата http://clip2net.com/s/3PTUmhf ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна вычитка и корректура двух текстов на польском https://neurosciencefact.wordpress.com/2017/11/24/neurotoxins/ https://neurosciencefact.wordpress.com/2017/11/24/sleep/ внизу статьи ссылки на оригинал на АНГЛИЙСКОМРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования: - статьи на немецком языке и про немецкие кредиты - работать постоянно, писать 1 статью в неделю . Сначала пишете тестовую статью, она почти всегда оплачивается. Если подходите продолжаем сотрудничать, если нет – останавливаемся ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добавить в админке возможность забирать комментарий из под реплая и выносить его на первый уровень как комментарий. Например, в посте с комментариями [url=http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html]http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html[/url] вот этот реплай сделать комментарием [url=http://clip2net.com/s/3Pa8Oip]clip2net.com/s/3Pa8Oip[/url] [url=http://clip2net.com/s/3Pa91lk]clip2net.com/s/3Pa91lk[/url] Комментарии реализованы вот таким образом – [url=http://clip2net.com/s/3Pa9bUZ]clip2net.com/s/3Pa9bUZ[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для сайта http://clip2net.com/s/3PbcIrG: 1. нарисовать логотип 2. подобрать картинку - бэкграунд 3. перерисовать в цветах сайта форму - калькулятор - http://clip2net.com/s/3P9Uqeh, которая будет гармонично смотреться и с логотипом и с фоновой картинкой !!!Присылайте сразу ссылки на работы!!! !!!Указывайте полную стоимость!!! !!! ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Требования: - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - статья для читателя, должна быть интересной или полезной - 100% уникальность (проверяю [url=http://copyscape.com/]copyscape.com[/url] и [url=http://text.ru/]text.ru[/url]) - размер статьи 3000 символов без пробелов - должны ...Закрыт6 лет назад
- $10
Требования к статье: -по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - http://www.npr.org/sections/health-shots/2017/06/20/533505211/study-finds-yoga-can-help-back-pain-but-keep-it-gentle-with-these-poses - статья для читателя, должна быть интересной или полезной - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru) - размер статьи 3000 символов без пробелов - должны быть 1-3 ссылки на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать js-форму - http://clip2net.com/s/3OVkUhJ , чтобы работала как тут - prestamoney.com Эта форма должна быть полностью на js ( jquery + желательно его нативные слайдеры ) без всяких php. Только нужно будет изменить положение элементов: допустим 2 скрола и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требования к статье: - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - статья для читателя, должна быть интересной или полезной - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru) - размер статьи 3000 символов без пробелов - должны ...Закрыт6 лет назад