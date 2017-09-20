nastyachigireva

Бакалавр лингвистики. Четыре года практикую перевод. Два рабочих языка: английский (языковые пары рус-англ, англ-рус), французский (фр-рус). Имеется диплом переводчика научно-технических текстов.

Имею опыт работы с текстами на следующие тематики: ядерная физика, IT, маркетинг, инструкции к тех.приборам, здоровье и здоровое питание, архитектура, музыка, живопись. Есть опыт работы с аудио- и видео- материалами (написание монтажного листа и его перевод).