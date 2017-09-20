nastyachigireva

Бакалавр лингвистики. Четыре года практикую перевод. Два рабочих языка: английский (языковые пары рус-англ, англ-рус), французский (фр-рус). Имеется диплом переводчика научно-технических текстов.
Имею опыт работы с текстами на следующие тематики: ядерная физика, IT, маркетинг, инструкции к тех.приборам, здоровье и здоровое питание, архитектура, музыка, живопись. Есть опыт работы с аудио- и видео- материалами (написание монтажного листа и его перевод).
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата вовремя. О сроках всегда можно договориться. Чёткие формулировка задачи и описание требований. Приятно работать! Рекомендую!