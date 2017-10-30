Написать 1 статью по теме здоровья на английском языке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок247 просмотров

Требования к статье:  

-по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал  - http://www.npr.org/sections/health-shots/2017/06/20/533505211/study-finds-yoga-can-help-back-pain-but-keep-it-gentle-with-these-poses

- статья для читателя, должна быть интересной или полезной 

- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)  

- размер статьи 3000 символов без пробелов  

- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов)  

- подобрана картинка, большого размера и ссылка на нее  

- возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео) 

Структура статьи: 

1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи) 

2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок - основная мысль 

3 )картинка или достаточно ссылки на нее 

4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки) 

ресурс: www.healthgoesup.com/

8 лет назад
SamayaI
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

brainpower
Вера 
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$9
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо.
Плодотворное и успешное сотрудничество. Понятная и адекватная постановка задачи, оплата своевременная. Буду сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

brainpower
Вера 
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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