Текст должен быть убедительным, авторитетным и продающим, и конечно же с ключами. Количество символов в районе 2500 знаков. Ключевые слова в прикрепленном файле. Обязательно нужно раскрыть, почему при необходимости очень важно обратиться за квалифицированной ...
Написать 1 статью по теме здоровья на английском языке
Требования к статье:
-по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - http://www.npr.org/sections/health-shots/2017/06/20/533505211/study-finds-yoga-can-help-back-pain-but-keep-it-gentle-with-these-poses
- статья для читателя, должна быть интересной или полезной
- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)
- размер статьи 3000 символов без пробелов
- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов)
- подобрана картинка, большого размера и ссылка на нее
- возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео)
Структура статьи:
1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи)
2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок - основная мысль
3 )картинка или достаточно ссылки на нее
4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки)
ресурс: www.healthgoesup.com/
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