Необходим опытный и исполнительный программист на Embarcadero C++ Builder XE5 для доработки графического пользовательского интерфейса рабочей программы. Тип приложения – VCL. Используемые компоненты – AlphaControl (желательно больше компонентов не использовать, но в принципе ...
Внести правки. Сайт на wordpress
Добавить в админке возможность забирать комментарий из под реплая и выносить его на первый уровень как комментарий.
Например, в посте с комментариями http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html вот этот реплай сделать комментарием
Комментарии реализованы вот таким образом – clip2net.com/s/3Pa9bUZ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, имеется модуль parse mx. Работает не корректно, не можем добавить атрибуты для парсинга. Требуется настроить его и спарсить товары или если у вас есть свой парсер, то спарсить с него товары и залить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
После перехода на новый хостинг перестал автоматически меняться статус заказа после оплаты Free-kassa (Robokassa) Поддержка хостинга ошибок не видит и нечего сделать не может. Нужно починить.Закрыт7 лет назад
- $168
Нужен разработчик сайта. Все указанно в задании.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо исправить баги, и проблемы совместимости плагина LearnPress и WPML, в основе сайт тема (Eduma): Баги: Моб версия (рус) нельзя взять бесплатный курс без авторизации. Перекидывает на пустую страницу. В англ (это default language) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Необходимо настроить архивы статей у WordPress-сайта так, чтобы в архиве выводился заголовок статьи, миниатюра, содержание (table of content) и информацию из шорткода первой заметки. Необходимые навыки: знание WordPress, PHP.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо используя данный API: https://coinmarketcap.com/api Настроить на сайте WordPress вывод курсов валют с возможностью выбора нужных пользователю и сохранение настроек на пк пользователя (без привязки к БД и регистрации). Требуемые ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Сайт на друпале. Необходимо прописать поля для внесения тайтлов и дескрипшена на страницы. Сколько стоит?Закрыт7 лет назад
Нужен специалист, который хорошо разбирается в агрегаторах 1 и 2 уровня. Может дать практические указания.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется профессионал высокого уровня на доработку проекта: Фреймворки: Webasyst (Shopscript 5 PHP), React (JS), Bootstrap (CSS), Yii2 (PHP) Используемые технологии: PHP, MySql, Redis, Memcahed, Gearman, ...Закрыт7 лет назад