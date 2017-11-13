Внести правки. Сайт на wordpress

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Завершен4 заявки161 просмотр

Добавить в админке  возможность забирать комментарий из под реплая и выносить его на первый уровень как комментарий.  

  Например, в посте с комментариями  http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html   вот этот реплай сделать комментарием  

clip2net.com/s/3Pa8Oip  

clip2net.com/s/3Pa91lk 

Комментарии реализованы вот таким образом – clip2net.com/s/3Pa9bUZ 

HTMLWordPress
8 лет назад
SamayaI
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно выполнил тз. Посоветовал парочку полезных плагинов.
Отличный заказчик, хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад