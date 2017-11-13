Внести правки. Сайт на wordpress

Добавить в админке возможность забирать комментарий из под реплая и выносить его на первый уровень как комментарий.

Например, в посте с комментариями http://www.healthgoesup.com/articles/361/1/how-long-do-you-live-with-cirrhosis-of-the-liver-1.html вот этот реплай сделать комментарием

clip2net.com/s/3Pa8Oip

clip2net.com/s/3Pa91lk

Комментарии реализованы вот таким образом – clip2net.com/s/3Pa9bUZ