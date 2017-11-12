Доработка GUI. Программист на Embarcadero C++ Builder XE5.

Необходим опытный и исполнительный программист на Embarcadero C++ Builder XE5 для доработки графического пользовательского интерфейса рабочей программы.

Тип приложения – VCL. Используемые компоненты – AlphaControl (желательно больше компонентов не использовать, но в принципе можно, при большой надобности).

Сайт программы на котором можно увидеть её функционал: magicseat.net

Запланировано много нововведений, которые нужно будет реализовать. Более подробная информация на собеседовании по скайпу.

Планируется долгое и плодотворное сотрудничество.

Более подробное ТЗ: yadi.sk/i/cSLwL_WJ3Q7rts