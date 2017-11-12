Правка личного кабинет API Steam

Требуется оформить личный кабинет. Добавить аватарку, никнейм. Так же добавить пару полей Steam profile link (автоматом заполнено, если вход был через стим), tradeoffer link( по умолчанию пустое, но рядом значок/кнопка для перехода по ссылке, где можно посмотреть эту информацию для заполнения), еще при оформление заказа нужно так же поставить эти поля (steam profile link,tradeoffer link), так же, если пользователь их уже вписывал, то они должны быть автоматически записаны. Сам сайт domskin.com . Прошу сразу писать цену и время