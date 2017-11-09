Работа безпредоплаты, возможна предоплата после начала работ спустя какое-то время товар: намарасники, информация о товаре: файл коммерческого предложения https://www.dropbox.com/s/hnjtg4j1srfne2q/kp_namatrasniki.pdfсайт http://namatrase.ovvo.onlineтехнология продаж: мы используем план ...
Кастомизация портала Битрикс24 - коробка. Звонки и задачи
Есть интеграция телефонии с облачной АТС от мегафон.
1. Необходимо учитывать пропущенные звонки отдельным чатом + автоматическое создание задач
2. При успешных звонках из сделки, контакта или лида менять статус сделки
3. Запрет изменения стадий вручную из более ранней в более позднюю
4. Создать/настроить отчет по звонкам
Ориентировочный объем работ 40 часов.
Заявки фрилансеров
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