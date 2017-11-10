Необходимо написать простой парсер данных с сайта http://www.scoresway.com
YML/Yandex.Market файл для Joomla! 2.5 (JoomShopping)
Необходимо для интернет-магазина Afina-Lingerie.ru настроить возможность выгрузки товаров в формате YML/Yandex.Market файл
Установить новый или настроить действующий. Действующий плагин перестал работать. Скриншот во вложении.
В файле должно выгружаться: цена, категории, параметры, атрибуты, производитель, размеры одежды, все фото, описание, артикул.
Подробнее здесь https://docs.google.com/document/d/1bJ7V5zWYFR-774qSxsMACaGDE9T9IPskU5yS6rj-7io/pub?embedded%3Dtrue&sa=D&ust=1506002063251000&usg=AFQjCNGKYKrjg3cM3sBOncRJ4n16l0ZMCQ
Пожалуйста, сразу указывайте стоимость работы.
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