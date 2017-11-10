YML/Yandex.Market файл для Joomla! 2.5 (JoomShopping)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки229 просмотров

Необходимо для интернет-магазина Afina-Lingerie.ru настроить возможность выгрузки товаров в формате YML/Yandex.Market файл

Установить новый или настроить действующий. Действующий плагин перестал работать. Скриншот во вложении.

В файле должно выгружаться: цена, категории, параметры, атрибуты, производитель, размеры одежды, все фото, описание, артикул.

Подробнее здесь https://docs.google.com/document/d/1bJ7V5zWYFR-774qSxsMACaGDE9T9IPskU5yS6rj-7io/pub?embedded%3Dtrue&sa=D&ust=1506002063251000&usg=AFQjCNGKYKrjg3cM3sBOncRJ4n16l0ZMCQ

Пожалуйста, сразу указывайте стоимость работы.

Joomla
8 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Виталий, исправил глюк за 5 мин. Спасибо.
рекомендую

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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