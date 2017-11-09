Скрипт для установки ставок на аукционе, node.js

Для установки ставок передается идентификатор лота (ссылка на лот), размер ставки и тип ставки (ставка, покупка). Система должна автоматически авторизироваться под спец. аккаунтом (есть логин и пароль) на сайте (сохранив куки) и пошагово установить ставку в зависимости от типа лота эмулируя поведение пользователя. После установки система должна вернуть результат – ставка установлена (прошли все этапы/страницы не получив отказа и дойдя до страницы ставка принята) или ставка не установлена и предположительно причину.

Предпочтительные технологии: node.js