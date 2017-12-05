Bitrix-разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки149 просмотров

Требуетс битрикс-разработчик для доработки магазина. Пишите в личку

8 лет назад
MrSancho
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vano_Odessa
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$204
8 дней
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик, знает как и что нужно сделать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vano_Odessa
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад