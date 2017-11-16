Opencart 2.0 Оформление заказа - устранить проблему.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки154 просмотра

При оформлении клиентом заказа, и выборе пункта "Регистрация нового пользователя", состав заказа не сохраняется, то есть заказ поступает без содержимого, но со всеми данными.

При оформлении аналогичного заказа, но с выбором пункта "Заказ без регистрации" всё работает корректно.

Требуется устранить данную проблему.

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Не зря у исполнителя такая репутация, очень рекомендую!
Василий понятно объяснил проблему, быстро принял и оплатил выполненную работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад