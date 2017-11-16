Opencart 2.0 Оформление заказа - устранить проблему.

При оформлении клиентом заказа, и выборе пункта "Регистрация нового пользователя", состав заказа не сохраняется, то есть заказ поступает без содержимого, но со всеми данными.

При оформлении аналогичного заказа, но с выбором пункта "Заказ без регистрации" всё работает корректно.

Требуется устранить данную проблему.