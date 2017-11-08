Скрипт ввода купонов на сайте gearbest.com

Cайт - gearbest.com

С этого сайта приходят купоны с акциями. Приходит код (несколько букв-цифр), наименование товара и время когда этот купон будет действовать.

Нужно сделать функционал, чтобы этот купон автоматически сработал, т.е. сейчас проблема в том, что пользователь не успевает его ввести либо после ввода купона, он не срабатывает при переходе на шаг оформления покупки.

От вас стоимость, сроки, вопросы.