Скрипт ввода купонов на сайте gearbest.com

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Cайт - gearbest.com

С этого сайта приходят купоны с акциями. Приходит код (несколько букв-цифр), наименование товара и время когда этот купон будет действовать.

Нужно сделать функционал, чтобы этот купон автоматически сработал, т.е. сейчас проблема в том, что пользователь не успевает его ввести либо после ввода купона, он не срабатывает при переходе на шаг оформления покупки.  

От вас стоимость, сроки, вопросы.

8 лет назад
design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров