Сделать многопоточный Python парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок142 просмотра

Заказчику сдали однопоточный скрипт парсинга сайта

А необходимо сделать скрипт многопоточным 10 - 20 поток

Python
8 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$18
1 день
Отличный исполнитель! Всегда на связи и готов помочь!
Задача была поставлена чётко, все необходимые правки внесены в код. Оплата быстрая и удобная для меня. Роман крутой! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад