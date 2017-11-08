Написание скриптов для iRidium Mobile. Java Script

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

создание скриптов для работы с графической частью, создание драйверов для работы с устройствами AV. Язык разработки  - java script

Java
8 лет назад
DeimosTier
Евгений 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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