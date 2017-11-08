Доработать расширение Chrome скрывающее уже показанные анкеты на сайте . Нужно внести изменения в работающий плагин так как сайт изменился
Проценка запасных частей из файла на сайтах Берг, Емекс через API
Вся суть в заголовке. Во вложении файл для примера.
Уточнения:
1. Нужна возможность устанавливать фильтры, например по срокам поставки, проценту отказа и прочее (зависит от АПИ)
2. Если цен несколько, то должна ставиться средняя арифметическая.
3. Для тех позиций, которые идут без названий или не переведены на русский, должно подтягиваться названия на великом и могучем.
4. Не нужно заморачиваться с интерфейсом.
5. Нужно СРОЧНО
6. По необходимости файлы могу предоставить в *.csv
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