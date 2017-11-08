Проценка запасных частей из файла на сайтах Берг, Емекс через API

Вся суть в заголовке. Во вложении файл для примера.

Уточнения:

1. Нужна возможность устанавливать фильтры, например по срокам поставки, проценту отказа и прочее (зависит от АПИ)

2. Если цен несколько, то должна ставиться средняя арифметическая.

3. Для тех позиций, которые идут без названий или не переведены на русский, должно подтягиваться названия на великом и могучем.

4. Не нужно заморачиваться с интерфейсом.

5. Нужно СРОЧНО

6. По необходимости файлы могу предоставить в *.csv