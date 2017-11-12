Настроить выпадающие меню

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Завершен7 заявок172 просмотра

Здравствуйте! В меню, при наведении на категорию, открываются рубрики, на маленьком разрешени они уходят вверх. Помогите исправить.

8 лет назад
guest_15071452666839
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за хорошую проделанную работу! Все сделал быстро, как Я и просил. Буду и дальше с ним работать и Вам рекомендую
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад