Мод на Dle по замене файлов

Необходимо на Dle сайте с андроид приложениями сделать мод(робот) который бы при выходе новой

версии игры на определенных сайтах, закачивал бы ее на мой сайт к

соответствующей игре, старый файл игры удалял при этом. Страница сайта накоторой робот будет смотреть обновление игры, будет указана на моем сайте к

соответствующей игре