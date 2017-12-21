Мод на Dle по замене файлов

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки183 просмотра

Необходимо  на Dle сайте с андроид приложениями сделать мод(робот) который бы при выходе новой

версии игры на определенных сайтах, закачивал бы ее на мой сайт к

соответствующей игре, старый файл игры удалял при этом.  Страница сайта накоторой робот будет смотреть обновление игры, будет указана на моем сайте к

соответствующей игре

AndroidDLE
8 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Справился с задачей за которую мало кто брался, автообнавление файлов, спасибо!
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад