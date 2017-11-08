Правки на laravel проекте

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Закрыт5 заявок120 просмотров

Здравствуйте

Есть проект на ларавеле, нужно сделать под него правки

Список правок прикрепляю к записи, там все детали .

Сроки около 5-7 дней 

Если норм сработаемся,  интересных задач будет много)

Laravel
8 лет назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад

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Нет заявок фрилансеров