Здравствуйте! есть сайт http://keramix-crimea.ru, хотелось бы сделать меню брэндов товаров находящихся на сайте, по принципу меню как сделано по нажатию кнопки категории товаров. Сейчас есть брэнды они распологаются под слайдером, при нажатии на логотип выводятся все ...
Правки на laravel проекте
Здравствуйте
Есть проект на ларавеле, нужно сделать под него правки
Список правок прикрепляю к записи, там все детали .
Сроки около 5-7 дней
Если норм сработаемся, интересных задач будет много)
Заявки фрилансеров
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