Разработчик на интеграцию с системой НСИ через MuleESB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Реализовать интеграцию с существующей системой, предоставляющей получение справочных данных (НСИ) через SOAP сервисы, используя шину Mule ESB.На MuleESB необходимо создать REST сервисы, которые будут преобразовывать свои вызовы в запросы к SOAP сервисам НСИ. В ответе REST сервисы должны возвращать данные в формате JSON.При реализации необходимо использовать следующие технологии MuleESB: DevKit, ApiKit, MuleWorkflow, RAM

8 лет назад
I-Novus
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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