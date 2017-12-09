Требуется 2 парсера. 1. Должен собирать и добавлять позиции с сайта поставщика 2. Должен обновлять остатки товаров каждые 4 часа
Добавить новые функции в CRM на Laravel
Здравствуйте!
В CRM на Laravel нужно добавить некоторые новые функции. ТЗ есть, CRM претендентам покажу и расскажу как работает. Возможна как почасовая так и сдельная оплата. Важно чтобы фрилансер делал все качественно, мог приступить к работе в ближайшее время и не имел чрезмерную параллельную загрузку.
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