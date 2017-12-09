Добавить новые функции в CRM на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки200 просмотров

Здравствуйте!

В CRM на Laravel нужно добавить некоторые новые функции. ТЗ есть, CRM претендентам покажу и расскажу как работает. Возможна как почасовая так и сдельная оплата. Важно чтобы фрилансер делал все качественно, мог приступить к работе в ближайшее время и не имел чрезмерную параллельную загрузку.

Laravel
8 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tonoyan-vazgen
Вазген 
34 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$250
15 дней
Добросовестный исполнитель, рекомендую!
Рад был снова работать с ним. Как всегда Оплата в срок. Очень помог с делом .Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

tonoyan-vazgen
Вазген 
34 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад