Ошибка в платежной системе юнит пей

Все работало. Но теперь перестало

я нажимаю Создать новый счет, заполняю все поля, загружаю картинку и нажимаю Добавить, после чего появляется такая ошибка: см.скриншот

http://prntscr.com/h7b36n

ранее все работало.

если вы пишите ваш скайп.

Будьте в сети. Или добавляйте автоматически. А то из 5 кандидатов все в сети. А ни кто не добавляется сразу в скайпе.