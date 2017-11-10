Внести изменения в мобильную версию

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки149 просмотров

Есть сайт салона красоты, написан на Adobe Muse. Программист, который делал сайт, эмигрировал и больше не занимается сайтами. Последние правки по сайту он не применил на мобильной версии. Требуется полностью внести правки в мобильной версии. ПК версия все нормально. Список исправлений вышлю выбранному исполнителю. Файл проекта .muse в наличии, также будут предоставлены ключи к хостингу.

8 лет назад
barmatik
Дмитрий 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Ответственный и исполнительный человек, с уважением и пониманием отнесся к моей задаче и проблеме. Никаких грубостей или фамильярностей себе не позволяет, что на мой взгляд говорит о воспитанности Артема. Рекомендую всем заказчикам и сам точно еще не раз обращусь:-)
Задача поставлена четко и понятно. Было приятно поработать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад