Внести изменения в мобильную версию

Ответственный и исполнительный человек, с уважением и пониманием отнесся к моей задаче и проблеме. Никаких грубостей или фамильярностей себе не позволяет, что на мой взгляд говорит о воспитанности Артема. Рекомендую всем заказчикам и сам точно еще не раз обращусь:-)