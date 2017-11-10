Добрый день! Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer. Код достаточно ровный, частично закомментированный. Так же надо сделать доработки скрипта, вывести дополнительную информацию из базы ...
Внести изменения в мобильную версию
Есть сайт салона красоты, написан на Adobe Muse. Программист, который делал сайт, эмигрировал и больше не занимается сайтами. Последние правки по сайту он не применил на мобильной версии. Требуется полностью внести правки в мобильной версии. ПК версия все нормально. Список исправлений вышлю выбранному исполнителю. Файл проекта .muse в наличии, также будут предоставлены ключи к хостингу.
Выбранный исполнитель
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