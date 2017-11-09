Улучшение скорости загрузки сайта и проверка на ошибки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок162 просмотра

Здравствуйте,

Нужно ускорить загрузку сайта всеми возможными способами!

Сайт - adsmainТОЧКАcom

Он на WordPress.

А также проверить на ошибки и исправить их если они есть.

Заявки принимаются только с указанием цены и срока выполнения работы.

Работа будет считаться выполненой, после того как на speed tester будет улучшен результат.

Оплата на WMZ либо карту ПриватБанка.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав

WordPress
8 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу! Все выполнено быстро и качественно.
Отличный адекватный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад