Улучшение скорости загрузки сайта и проверка на ошибки

Здравствуйте,

Нужно ускорить загрузку сайта всеми возможными способами!

Сайт - adsmainТОЧКАcom

Он на WordPress.

А также проверить на ошибки и исправить их если они есть.

Заявки принимаются только с указанием цены и срока выполнения работы.

Работа будет считаться выполненой, после того как на speed tester будет улучшен результат.

Оплата на WMZ либо карту ПриватБанка.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав