Необходимо расширить функционал лэндинга. ТЗ в приложенном файле. Срок 2 дня.
Не работает форма обратной связи
Здравствуйте!
сайт https://www.firmamgk.ru/ joomla проблема с формой
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