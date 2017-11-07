Доработка сайта интернет-магазина на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Имеется Интернет-магазин azbukaplitki.ru 

Создан на Bitrix

Необходимо сделать следующие изменения:

  • Изменить заглавную страницу сайта согласно прикрепленному файлу
  • Настроить корзину заказов. В карточках товара нужна кнопка положить ( добавить) товар в корзину. При ее нажатии товар попадает в корзину, а клиент остается на странице с возможностью выбирать другие товары.
  • Проверить и настроить регистрацию покупателей. При регистрации необходимые поля:

    - электронный адрес (email)

    - номер телефона

    - имя фамилия отчество

    - логин и пароль создаваемый клиентом

  • Настроить заявку в 1 клик. Заявка в свободной форме приходит на эл.почту  В заявке должна быть функция прикрепить файл, и форма для обратной связи с данными ( Имя, телефон, электронный адрес)
  • Заказать обратный звонок. Клиент оставляет телефон для связи, имя и текстовое поле, чтоб клиент мог задать свой вопрос. ( Так же необходимо привязать данное сообщение к электронному ящику, куда будут приходить заявки)

Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе
8 лет назад
Big_Bear
Алексей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров