Адаптировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок143 просмотра

Задача - адаптировать сайт. Реализовать "дружелюбное" отображение на мобильных, планшетах, ноутбуках.

Сайт и ТЗ для оценки точной стоимости в личку

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

victoria_sm
Виктория 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Поработав с Викторией плодотворно по первому заказу, отдали сразу второй. Остались довольны результатом. Виктория всегда на связи, очень тепреливо выполнила все наши пожелания и замечания к доработке. Безусловно рекомендуем и продолжим сотрудничество. Большое спасибо за проделанную работу.
Все отлично

Заявки фрилансеров

victoria_sm
Виктория 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад