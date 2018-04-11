Адаптировать сайт

Поработав с Викторией плодотворно по первому заказу, отдали сразу второй. Остались довольны результатом. Виктория всегда на связи, очень тепреливо выполнила все наши пожелания и замечания к доработке. Безусловно рекомендуем и продолжим сотрудничество. Большое спасибо за проделанную работу.